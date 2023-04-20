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مذكرة من وزير المالية... إليكم ما جاء فيها؟

20
APRIL
2023
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة مدّد بموجبها: "تاريخ تسديد الأقساط التي استحقت خلال فترة إضراب العاملين في الإدارات العامة لغاية 15/5/2023".

وجاء في حيثيات المذكرة:

"حيث ان المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ودائرة التحصيل بيروت نفذت إقفالاً تاماً ابتداءاً من 17/1/2023 ولغاية تاريخه، 

وحيث انه نتيجة لهذا الإضراب تعذّر على بعض المكلفين الذين سبق أن قسطوا المبالغ المتوجبة عليهم تسديد قيمة هذه الأقساط في مواعيدها الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بهم،

وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية قد نصّ على "إذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الأحد تمدد المهلة إلى أول يوم عمل يليه".

لذلك، طلب إلى الدوائر المختصة بالتحصيل في بيروت والمحافظات منح هؤلاء المكلفين مهلة تنتهي في 15/5/2023 لتسديد الأقساط التي استحقت عليهم دون أية فوائد إضافية".

وكان الوزير الخليل أصدر مذّكرة مدّد فيها "لغاية 15/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم".

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