بالصور - إفطار "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية"

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أقامت السيدة إيناس الجرمقاني رئيسة "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" إفطاراً بمناسبة شهر رمضان المبارك في مطعم "الفيّات" في سن الفيل، بحضور الإعلاميين السياسيين، إضافةً إلى شخصيات مقربة من الوسط الفني والاجتماعي. وقد أحبت المؤسسة من خلال هذه الدعوة ان تعايد المقربين قبل انتهاء الشهر المبارك؛ وقد أعربت الجرمقاني أنها بصدد استكمال مشروع "IAAF AWARDS"، للعام الرابع على التوالي، وهو مسابقة أفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ، إيماناً منها بشباب لبنان.



يذكر أن "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" هي مؤسسة غير سياسية ولا تتوخى الربح، تهدف إلى تمكين الشباب اللبناني المتميّز وتأمين الظروف الفضلى لهم كي يحققوا الإنجازات، خصوصاً أن إحدى أهم الحلول لأزمة البطالة في لبنان تكمن في تشجيع ودعم نشاطات ومشاريع رواد الأعمال.