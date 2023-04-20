إليكم طقس لبنان خلال الأيام القادمة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة النهارية، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة الليلية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة القصوى خاصة في المناطق الساحلية (ما بين ٨ الى ١٠ درجات انخفاض) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان ورياح ناشطة أحيانًا ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد وفي الداخل مع نشاط للخلايا الرعدية فترة قبل الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة النهارية، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة الليلية.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية، وبداية ارتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بخاصة على الساحل.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,01

-ساعة غروب الشمس: 19,13