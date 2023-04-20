كيف سيكون طقس عيد الفطر؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة النهارية، يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة الليلية.



وجاء في النشرة ما يلي:



الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانا مع إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة القصوى خاصة في المناطق الساحلية (ما بين 8 إلى 10 درجات انخفاض) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان و رياح ناشطة أحيانًا و يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد و في الداخل مع نشاط للخلايا الرعدية فترة قبل الظهر.



الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة النهارية، يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة الليلية.



السبت: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية، وبداية إرتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بخاصة على الساحل.



الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.