living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئاسة خارج إملاءات الخارج

20
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب البستاني-

تحتدم المعركة الرئاسية كلما لاح في الأفق اتفاقاً أو تسوية إقليمية ما، وعشية الحديث عن اجتماع خماسي في الرياض يضم الولايات المتحدة، فرنسا، العربية السعودية ومصر وقطر، وبالرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي عن ذلك بعد، بادر سليمان فرنجية لإعلان ترشيحه من على منبر بكركي. لقد ذهب رئيس تيار المردة إلى أبعد من مجرد إعلان ترشيح، بل راح يشرح وبإسهاب عن نواياه وخطواته المستقبلية في الرئاسة، فالرجل بدا كالواثق من نفسه في الوصول وأنه هو ولا أحد غيره من رست عليه التسوية الإقليمية والدولية، وهو كمن كان يدعو الأطراف للالتحاق بهذه التسوية التي لا بد آتية. فماذا قصد فرنجية بهذا الإعلان وما هي الرسائل التي وجهها ولمن؟
في التوقيت
من الواضح أن فرنجية يريد استباق الاجتماع الخماسي الموعود، وهو بالتالي يبغي من إعلان الترشيح بوضع كل الأفرقاء أمام أمر واقع، سيما وأنه كانت هنالك أخبار مفادها أن فرنسا ستطلب من فرنجية الانسحاب من السباق الرئاسي ذلك لوجود عقبات أساسية تحول دون وصوله، فعدا عن الموقف السعودي القطري الغير داعم لفرنجية هنالك أفرقاء سياسيين وازنين على الساحة المسيحية الذين يرفضون وصول فرنجية بالمطلق، وهذا الموقف تم إبلاغه للسفيرة الفرنسية آن غريو من قبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
في المكان
فنتيجة هذا الرفض المسيحي المعلن ضد وصول فرنجية، أراد هذا الأخير ضحض تلك الأقاويل والإيحاء أن بكركي لن تمانع في وصوله للرئاسة، وبكركي وكما هو معلوم لها تمثيلها الكبير إن لم يكن الأكبر على الساحة المسيحية، وبالتالي فمن يحظى بعباءة بكركي فإن ذلك يكفي لأخذ الغطاء المسيحي. وهكذا جاء الإعلان من على منبر الصرح بغية حشر بكركي والإيحاء أن هذه الأخيرة داخل التسوية وليست خارجها، وربما غاب عن بال فرنجية أن غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي لا يريد الدخول في عمليات الفرض بل هو يريد أن يكون راعياً لتوافق مسيحي ينتج عنه ترشيح معين يمكن لبكركي أن تدعمه عندئذٍ. فإذا كان صحيحاً أن بكركي لن تكون خارج التسوية لا سيما على الموقع المسيحي الأول في البلاد، إلا أنها ترفض أن تكون طرفاً في صراع تحت مُسمى التسويات.


رسائل للحلفاء كما للخصوم
كذلك أراد فرنجية من استعجال الإعلان عن الترشيح، إجبار الواقفين وراء ترشيحه وتحديداً الثنائي الشيعي على التشدد في موضوع الترشيحات الرئاسية، فالثنائي الذي ظهر وحتى كتابة هذه السطور وكأنه ليس فقط المؤيد لترشيح فرنجية إنما الطرف الوحيد الواقف وراء هذا الترشيح. إن موقف الثنائي الشيعي هذا قد أضر بصورته الداخلية وبعلاقته مع كل اللبنانيين، فلا أحد يرضى من المسيحيين ولا من بقية الأطراف أن يصبح الثنائي صاحب الكلمة الفصل في مسألة ترشيح رئيس للجمهورية، أما الحديث عن أوجه الشبه بين ترشيح العماد عون للرئاسة في العام 2016 وبين ترشيح فرنجية، فإن الفرق شاسع بين الترشيحين وذلك لعدة أسباب أهمها.
لقد حاز العماد عون على استقطاب أكثرية المسيحيين واللبنانيين بعد عودته من فرنسا في انتخابات ايار 2005 ، ليس هذا فحسب بل إن العماد عون قد ترشح في هذه الانتخابات عن دائرة كسروان الفتوح وهي الدائرة التي ترشح عنها الرئيس كميل شمعون قبل تبؤه الرئاسة، وهكذا فالرئيس عون سبق وخاض معمودية النار لفوزه في هذه الدائرة وذلك كي يستطيع لبس عباءة الزعامة المسيحية بدون منازع.
وهكذا فإن أية تسوية خارجية لا يمكن فرضها على لبنان لا سيما المسيحيين منهم، حتى لو كان الثنائي الشيعي هم من عرابوها، فالجميع يريد تأييد كل المكونات السياسية للوصول إلى الرئاسة ومنهم الثنائي، ولكن لا أحد يقبل أن يكون الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي هو من يقرر عن المسيحيين.
كاتب سياسي*

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   