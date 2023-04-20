living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة الحصبة: انتشار أم بوادر جائحة؟

20
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أواخر الأسبوع الماضي، تابعت بلدية طرابلس وفريق من مركز الترصّد الوبائي في وزارة الصحة العامة، خبر “انتشار” عدوى الحصبة في أحد مخيّمات اللاجئين السوريين. كان الخبر بداية مرحلة التفتيش عن مدى انتشار هذه العدوى من عدمه، وهو ما دفع بمراقبي الدائرة الصحية في البلدية وفريق الترصّد الوبائي لإعلان “النفير” وإجراء مسحٍ شاملٍ لمخيمات النازحين السوريين في زيتون أبو سمراء في مدينة طرابلس.

إلى الآن، لم تصدر نتائج حاسمة حول مدى انتشار العدوى، باستثناء نتائج أولية تتريّث وزارة الصحة العامة في البناء عليها. إلا أن ذلك، لم يمنع من تكثيف الاجتماعات في الآونة الأخيرة للمتابعة، والتي كان آخرها أمس، مستهدفة في الأساس كيفية العمل على تفعيل مسار المواجهة، ولا سيما في ما يخص إعادة برنامج التحصين إلى سكّة عمله الطبيعية.

تطورات لم تأتِ من خارج التوقعات، فبحسب الدكتور برنارد جرباقة، رئيس اللجنة الاستشارية للتلقيح في لبنان وطبيب الأطفال، “كلّ شيء كان منتظراً”، عقب فترة انقطاع طويلة وقسرية عن السير ببرنامج اللقاحات الذي يفترض أن يكون روتينياً. لا أسباب كثيرة لعودة انتشار عدوى الحصبة ـــ فيما لو دخل لبنان مرحلة الانتشار ـــ إذ يحصرها جرباقة في سببين أساسيين: أولهما جائحة كورونا التي عزلت الناس عن كلّ شيء، والتي تجلّى أول تأثيراتها باختصار الزيارات للعيادات الطبية وحتى انقطاعها، ما أدى إلى تراجع نسب التلقيح لدى الأطفال، وثانيهما الوضع الاقتصادي المادي الذي أثّر في قدرة الناس على استكمال اللقاحات لأولادهم بعدما باتت أسعارها باهظة، مع إخراجها من لوائح الدعم. سببان يكفيان، بحسب جرباقة، ليصبح “الأطفال أكثر عرضة لالتقاط أمراض جرثومية يسهل انتقالها بالرذاذ والبشرة كما الحصبة أو حتى معوية كما الكوليرا”.

حتى اللحظة، لم تدخل البلاد مرحلة انتشار أو ما يمكن أن يُطلق عليه جائحة، ولعلّ أفضل تعبير لما يحدث اليوم “أن ما يحدث هو بوادر جائحة”، على ما تقول الدكتورة رندا حمادة، رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، أو “out break”. واللافت أنّه في كل مرّة تعود فيها الحصبة إلى الارتفاع يكون حراكها في المناطق نفسها، والتي غالباً ما تبدأ بالمخيمات والتجمعات السكنية المكتظّة. وتشير المصادر لـ”الأخبار”، إلى أنها في الفترة الماضية “بدأت في التجمعات السكنية المكتظّة في صبرا والشمال وعرسال وعكار…”.

لا حلول كثيرة للحصبة، إذ يبقى “الأساس هو إعطاء اللقاح”، يقول جرباقة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   