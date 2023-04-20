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القاضية غادة عون تحقق مع شركة الأخوين رحمة

20
APRIL
2023
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بدأت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون دعوى قضائية ضدّ شركة “BB Energy” ومديرها الإداري خالد البساتنة لـ”بيعها (…) كميات من الوقود المغشوش إلى مؤسسة كهرباء لبنان”، وفق رسالة كتبتها إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، وكشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية مضمونها أمس.

وفي التفاصيل التي أوردتها عون في رسالتها، تبيّن من نتائج الفحوصات المخبرية التي أُجريت على عينات الوقود “عدم مطابقة محتوى الكبريت للمواصفات المطلوبة”، الأمر الذي تسبّب في إلحاق الضرر بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وشكّل خطراً بيئياً.

ووفقاً للصحيفة، فإن التحقيق فُتح في آذار الفائت، ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الشهر المقبل.
وبَنت عون تحقيقها على تحقيق سابق فُتح عام 2020، حول تورط موظفين في وزارة الطاقة والمختبرات بتلقي رشاوى مقابل تزوير نتائج الفحوصات المخبرية لشحنات الوقود، التي عملت شركتا “ZR Energy” و”BB Energy” على تنفيذ عقد استيرادها. وبينما وُجّهت الاتهامات حينها إلى “ZR”، تعمل عون حالياً على توسيع التحقيقات لتشمل “BB” أيضاً.

وتتزامن التحقيقات الجديدة مع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على الأخوين تيدي وريمون رحمة، مالكي شركة “BB Energy”.

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