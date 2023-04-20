living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحمام العسكري لأصحاب الدولارات حصراً!

20
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبدو أن رواد «الحمام العسكري» من المدنيين باتوا على موعد سنوي مع إجراءات إدارية تمييزية. ففي مقابل رسم اشتراك للضباط يبلغ 10 دولارات فقط، قرّرت إدارة النادي العسكري رفع رسم الاشتراك السنوي للمدنيين إلى 400 دولار، مقارنة بثلاثة ملايين ليرة العام الماضي. القرار الجديد أثار حفيظة المشتركين المدنيين، وهم من أصحاب الاختصاصات كأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين، ممن يُسمح لهم بدخول النادي منذ سنوات، مقابل اشتراك سنوي كان يبلغ قبل الأزمة أربعة أضعاف ما يدفعه العسكريون.

أساتذة جامعيون سألوا، في اتصال مع «الأخبار»، «لماذا لا يؤخذ قرار صريح بأن النادي مفتوح أمام أصحاب الدولارات الفريش فقط، وممنوع ارتياده على الأستاذ الجامعي الذي لا يتجاوز راتبه 200 دولار؟». أضف إلى ذلك أن إدارة النادي قررت حرمان المدنيين ممن يتجاوزون السبعين عاماً من ارتياده!
وكان المشتركون المدنيون في النادي العسكري قد أبدوا انزعاجهم، مطلع الصيف الماضي، من إجراءات اتخذتها الإدارة تضمّنت تمييزاً بحقّ غير العسكريين، كاستحداث ممرَّين إلى الكافيتريا، أحدهما للمدنيّين والثاني للعسكريّين كي لا يضطرّوا إلى الانتظار في الطابور. كما مُنع المدنيّون من اصطحاب أيّ من أقاربهم أو أصدقائهم، وحظر عليهم حصراً ارتياد البحر من نقطة معينة، وركن سياراتهم في المرأب.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   