دبلوماسي فرنسي: انتخاب فرنجية مستحيل

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الأنباء الكويتية: «النهار» البيروتية، رأت ان الخطوة التالية، هي بانتظار اللقاء الخماسي، ونقلا عن مصدر ديبلوماسي فرنسي ان انتخاب فرنجية مستحيل، لأن هناك ثلاثة ملفات تعتبرها «اللجنة الخماسية» المتابعة للملف الرئاسي اللبناني أساسية، وهي: أولا: ترسيم الحدود البحرية والبرية مع سورية، وثانيا: القيام بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وثالثا: وضع تصور للاستراتيجية الدفاعية التي من دون تطبيقها لا يمكن عودة الثقة الى لبنان. وفي هذا السياق، هناك توافق دولي واقليمي وداخلي حول اهمية تصور افضل الحلول لتحقيق ذلك ومن هو او هم المرشحون الافضل لتنفيذها، مما يعني ان انتخاب فرنجية مستحيل بحسب المصدر الديبلوماسي الفرنسي.