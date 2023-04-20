الأنباء الكويتية: فرنجية: اما أنا أو لا رئيس...

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الأنباء الكويتية: المصادر المتابعة، استنتجت من برنامج زعيم "المرده" سليمان فرنجية الرئاسي، ما يوحي بالقول: اما أنا أو لا رئيس. وحتى ان عرضه الرئاسي مقابل «الاستراتيجية الدفاعية» مع حزب الله، مشوب بعلة كون مثل هذه الاستراتيجية الدفاعية، هي فعل قرار السلطة التنفيذية، ما يعني وجوب ان يكون هناك رئيس حكومة من الضفة السياسية الأخرى، مشروطا بألا يكون من اعضاء المنظومة الحالية، ولا من نادي رؤساء الحكومة السابقين، لا يداري ولا يدور الزوايا، حتى لا تتحول الاستراتيجية الدفاعية الى ما آلت اليه في بعض المحيط العربي.