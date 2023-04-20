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عناوين الصحف ليوم الخميس 20 نيسان 2023

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الأخبار: السودان: الصراع يقترب من «منطقة الخطر»

باريس تشجع بري على إطلاق حوار استعداداً للانتخابات: جنبلاط يرصد مناخاً سعودياً جديداً؟
حصيلة رمضان الفلسطينية: جرح غائر في «هيبة الردع» الإسرائيلي

 

 

 


الديار: التفاهمات الاقليمية تشمل لبنان وحوار مباشر بين الرياض وحارة حريك قريباً
ابواب بعبدا ستُفتح وصيف واعد ورقابة خارجية على صرف المساعدات
الموظفون يرفضون المعالجات على «القطعة» وارتفاع عمليات السلب والانتحار
19 نيسان 2023 الساعة 23:48

 

 

 


النهار: صدام الرهانات الرئاسية إلى الاحتدام الأوسع

 

 

 



نداء الوطن: "الواشنطن بوست": يمكن لأميركا مساعدة لبنان بدعم ترشيح قائد الجيش
"تْرِكْها لَنِدرِسها"... فاحتفل فرنجية و"الممانعة"!

 

 

 

 

اللواء: الاستحقاق الرئاسي وجهاً لوجه بين الرياض وطهران قريباً
التمديد للبلديات مستعصٍ على الطعن.. واتصالات مثمرة للوفد النيابي في واشنطن

 

 

 


الجمهورية: شهران للحسم: إنتخاب أو توترات
ماكرون يتوغل في حقل الألغام اللبناني

 

 

 

 

l'orient le jour: Sleiman Frangié et le mythe de l’éternel retour

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