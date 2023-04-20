أسرار الصحف ليوم الخميس 20 نيسان 2023

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اللواء: أسرار

همس

يجزم مصدر مطلع أن موقف عاصمة اوروبية معنية من مرشح رئاسي معروف ثابت لجهة تبني ترشيحه للرئاسة الأولى.

غمز

ظهرت مفاجآت غير محسوبة في ما خص المساعدات والعطاءات خلال شهر رمضان المبارك في عدد من المدن الكبرى والأحياء.

لغز

لجأت أعداد من المواطنين المذعورين من فواتير الكهرباء بعد الاحتساب على سعر «الدولار + بلس» الى إلغاء الاشتراكات والاكتفاء بالمولدات او التوجه الى الطاقة الشمسية!

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية طلب من تلفزيون «الجديد» إجراء مقابلة تلفزيونية خاصة له يوم الأربعاء 26 الشهر الجاري، والأرجح أنّ التوقيت مرتبط بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى الرياض والإجتماع المفترض للقاء الخماسي.

يتردد أنّ مصرفياً بارزاً عبّر عن استيائه من السلطات اللبنانية كما من الطاقم الدبلوماسي اللبناني الموجود في فرنسا بسبب سياسة عدم المبالاة ازاء ملفه القضائي.

علم أنّ نائباً كسروانياً راح يتلقى التهاني باحتمال انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية بينما هو كان يعمل ليكون بديلاً عن الأخير في حال انسحابه.