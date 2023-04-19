living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اما ديوانُ المحاسبة، فكان له كلامٌ من نوعٍ آخرَ مع نجيب ميقاتي!

19
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة الOTV

تمديد.
كلمةٌ واحدة تختصرُ المقاربةَ المعتمدةَ من المنظومة لحلِّ الأزمات المتفجرة منذ 17 تشرين الأول 2019، كنتيجةٍ مباشرةٍ لأخطاء التسعينات، معطوفةً على الفساد.

في ملف السيادة، تمديدٌ لتدخلات السفراء، وللنار تحت طبخاتِ البحصِ الاقليمية والدولية، التي لن تنتج رئيساً طالما التفاهمُ اللبناني غيرُ متاح، لأن احترامَ الميثاق الوطني محذوفٌ بفعل منطقِ الفرض.

في ملف الاقتصاد والمال، تمديد. تمديدٌ لاقتصاد الريع ولتسيُّب الحسابات ولتعدّد أسعارِ الصرف ولتهريب الأموال والإفلاتِ من الحساب.

في ملف العدالة، تمديدٌ للاعدالة في ملف انفجار المرفأ وللاستخفاف بالقضاء اللبناني في قضايا الفساد، ولمساعي الهربِ من القضاء الاوروبي عند جميع المطلوبين.

في ملف الإصلاح، تمديدٌ للقوانين في أدراج المجلس، وللمراسيم التطبيقيةِ على طاولة الحكومة، وللقرارات في مكاتب الوزراء، وللتخبط في خطة النهوض، وللتهرّب من متطلبات التفاوض مع صندوق النقدِ الدولي.

اما تمديدُ ولاية المجالس البلدية والاختيارية امس، فتمديدٌ في الواقع لسياسات التعميةِ المعتمدة من نجيب ميقاتي ووزرائه. فبعد مسرحية الجلستَين، اللتين مهّدت لهما مزاعمُ غيرُ واقعية عن القدرة على انجاز الاستحقاق متى توفّر التمويل، واصل رئيسُ حكومة تصريف الاعمال نهجَ التملص من الحقيقة، فعقد اجتماعاً اليوم مع وزير الداخلية، خصّصاه للبحث في الاستحقاق البلدي والاختياري، وكأنهما محزونان على التمديد.

اما ديوانُ المحاسبة، فكان له كلامٌ من نوعٍ آخرَ مع نجيب ميقاتي، نستهل به نشرة الاخبار.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   