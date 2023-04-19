كيف هو وضع الجالية اللبنانية في السودان؟

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كشفت مصادر الجالية اللبنانية في السودان للotv أن مطار الخرطوم لم يعد صالحا للإجلاء والقنص العشوائي مستمر ولا يوفر المقرات الديبلوماسية وسيارات الديبلوماسيين، كما تعرض المبنى الذي تسكن فيه سفيرة لبنان في السودان لاصابات واضرار وناشدت المعنيين التدخل.

وأشارت المصادر إلى أنه في السودان 250 لبنانيا موزعين بين 50 في الخرطوم و200 في الضواحي وهم جميعا بخير، بالإضافة إلى ذلك هناك تواصل بين السفارتين اللبنانية والفرنسية للتعاون في الاجلاء من السودان وسط انقطاع الانترنت والكهرباء والمياه وندرة المواد الغذائية.