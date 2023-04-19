شو الوضع؟ مزايدات القوات في ملف البلديات!

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تتوجه الأنظار بعد الإنتهاء من ملف البلديات الذي ترافقه المزايدات، إلى الأوضاع المالية والاجتماعية والقضائية. وذلك من دون أن تتوقف مزايدات القوات عن ملف تعرف هي أكثر من غيرها عبثيته في هذه الظروف بالذات.

ذلك أنه في ظل الحديث عن رفع الدولار الجمركي وإصدار أوراق مالية جديدة، وبالتوازي مع استمرار المنظومة بعرقلة الإصلاحات الجدية والتفاوض مع صندوق النقد، يتخوف اللبنانيون من أن يشهد الدولار ققزات جديدة، خاصة وأن المساعدات الاجتماعية المحقة، تبقى من دون فعالية تذكر اذا لم تترافق مع الإصلاحات الضرورية.

وفي الشأن الاقليمي يتحوّل السودان تدريجيا الى ساحة حرب طاحنة، يخشى أن يصبح معه هذا البلد العربي المهم استراتيجياً حمام دم، نظرا لشدة تعقيدات الصراع الداخلي وتناتش المحاور الاقليمية والدولية.