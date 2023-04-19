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رئيسا الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف: حرية التعبير أساس ميزة لبنان وديمومته في المنطقة

19
APRIL
2023
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اكد رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب سليم دكاش في بيان مشترك، ان "حرية التعبير أساس ميزة لبنان وديمومته في المنطقة"،ة وجاء فب البيان: "نشهد في الآونة الأخيرة تضييقًا ممنهجًا على بعض الناشطين الحقوقيين والصحافيين والأكاديميين وأهل الرأي، ويهمنا أن نسلط الضوء على خطورة تلك الممارسات التي تحد من الحريات التي أقرها الدستور اللبناني بوجه مباشر.

إن الجامعتَين المنارتين في التعليم العالي المنفتح والحُر وفي حرية التعبير لن تألوا جهداً في الدفع دوماً نحو العمل على إزدهار العقول النيرة والحرة من خلال خلق بيئة للحوار البناء في أحرامها وبين مختلف أطياف المجتمع الذي أساسه حرية الأفراد في التعبير عن أفكارهم وآرائهم وهو أساس ميزة لبنان في المنطقة.

وكما إن حرية التعبير تكمن في جوهر وفي صلب رسالة الجامعات، وعلى وجه التحديد رسالة الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف في بيروت، فإن تلك الصفة يجب أن تنعكس على المجتمع اللبناني ككل، فتلك الجامعتان تأسستا قبل نشأة لبنان الكبير، وستبقيان حاملتين شعلة الحرية الكاملة للتعبير والتفكير في الإبداع والحوار، ليكون للبنانيين وللبنان "عيشًا حرًا يحترم ويقوي حرية الآخرين في التفكير والتعبير" كما يقول نلسون منديلا".

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