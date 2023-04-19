"بالجرم المشهود".... توقيف 4 أشخاص خلال صيدهم طيور محظّر اصطيادها

A + A -

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة بلاغ جاء فيه: "في إطار العمل الذّي تقوم به فصيلة زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي لقمع مخالفات الصيد البرّي، ولا سيّما الطيور المهاجرة".



وتابع, "بتاريخَيْ 14 و15-04-2023 وفي منطقتَيْ جبل تربل وحيلان، تمكّن عناصر الفصيلة المذكورة أثناء تسيير دورية لقمع مخالفات الصيد البريّ، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم /580/ "نظام الصيد البرّي في لبنان"، من توقيف /4/ أشخاص بالجرم المشهود خلال صيدهم للطيور المحظّر اصطيادها".



ووفق البلاغ, وبعد التحقيق معهم، "تُرِكوا لقاء سندات إقامة وتعهّدوا بعدم تكرار ذلك، وجرى ضبط البندقيات المستخدمة في عملية الصيد بناءً على إشارة القضاء".