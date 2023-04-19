هل المقصود تفجير لبنان؟... نبيل نقولا: ممنوع على لبنان أمميًا إعادة النازحين!

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ذكر النائب السابق نبيل نقولا، أنّ "عدد سكان الدانمارك ستة ملايين ومساحة الدانمارك 43 الف كم2، أي اربع مرات مساحة لبنان، وهي التي استقبلت 41000 نازح سوري، وبدأت اليوم بترحيلهم إلى سوريا لأن الوضع الأمني أصبح ملائمًا لعودتهم، ودون اعتراض أممي".
وأشار في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "لبنان بمساحة 10425 كم2 وعدد سكان يقارب 6 ملايين نسمة، يستقبل مليونين ونصف المليون نازح سوري، وما لا يقل عن خمسمائة لاجئ فلسطيني دون موارد يستفيدون من بنيته التحتية والإقتصادية، وممنوع عليه أمميًا إعادتهم إلى بلادهم. هل المقصود تفجير لبنان؟ أين أنتم يا سياسيينا الجبناء لا تواجهوا. ماذا تنتظرون رحيل الشعب اللبناني واستبداله. انتم مجرمون بحق اللبنانيين كل اللبنانيين".