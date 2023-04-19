هل المقصود تفجير لبنان؟... نبيل نقولا: ممنوع على لبنان أمميًا إعادة النازحين!

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ذكر النائب السابق نبيل نقولا، أنّ "عدد سكان الدانمارك ستة ملايين ومساحة الدانمارك 43 الف كم2، أي اربع مرات مساحة لبنان، وهي التي استقبلت 41000 نازح سوري، وبدأت اليوم بترحيلهم إلى سوريا لأن الوضع الأمني أصبح ملائمًا لعودتهم، ودون اعتراض أممي".