living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: تشتت المسيحيين حول مرشح للرئاسة سيؤدي الى تسوية على حسابهم

19
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى "أنه تم التعاطي بشعبوية مع ملف التمديد للانتخابات البلدية، مؤكدا أنه لا يمكن ترك البلد للفراغ ما يؤثر سلبا على الأمور المعيشية اليومية للناس، لافتا الى أننا غير ملزمين بالتمديد لمدة سنة بل الأمور أصبحت في عهدة الحكومة وإذا كانت الحكومة قادرة، فلتجري إنتخابات بمدة أقل، ولا يمكن التذرع بأن الكتل النيابية تسعى للتأجيل". 

وتساءل، "كيف يمكن الدخول الى إنتخابات في أيار، وسط عجز إجراء البيانات والمستندات المطلوبة؟ إذ أن نسبة الذين تقدموا الى الانتخابات هذه السنة لم يتجاوز العشرين في حين أنهم بلغوا الخمسة آلاف في العام 2016". 

وحول سؤال عن مدى جهوزية التيار الوطني الحر لاجراء الانتخابات البلدية والخوف من الخسارة، أكد درغام، "أن التيار جاهز لاجراء الانتخابات وفي كل الأقضية، ولكن كنا ندرك أنها صعبة في ظل الظروف القائمة، مشددا على أننا لم نكن خائفين من النتائج والدليل ما قيل عن الانتخابات النيابية وخضناها وأتت النتائج مغايرة لتمنيات البعض". 

وحول مقاطعة القوات لجلسة مجلس النواب، قال درغام: "كفى شعبوية وأنا أسأل ما البديل الآخر عن التمديد فهل من أحد قادر على إجرائها راهنا"؟.
وتابع، "للأسف غالبية نواب القوات كانوا يدركون ويتحدثون عن عجز إجراء الانتخابات البلدية في الوقت المحدد، فاما نواب جعجع لا يوصلون له كلام المعنيين الذين يدركونه بأن هناك عجزا عن إقامة إنتخابات بلدية وإما جعجع لا يخبر نوابه".

وحول الموقف من إنعقاد الحكومة، أكد درغام "أننا لسنا ضد تشريع الضرورة بل المطلوب برنامج واضح ببنود محددة. أما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي فأكد درغام أن إستمرار تشتت المسيحيين بهذا الشكل، سيؤدي الى تسوية رئاسية على حسابهم، ولا يمكن الا الاشادة بموقف الكتائب اللبنانية التي تبدي رغبة في الحوار، بعكس القوات اللبنانية، مؤكدا أننا نوجه الانتقاد للقوات اللبنانية بمحبة لا يمكننا المواجهة الا بالتوافق في ما بيننا على إسم محدد لرئاسة الجمهورية والا فستكون التسوية على حسابنا". 

وتابع: "ليس لدينا معلومات عن قرار حاسم خارجيا اتخذ بالسير بسليمان فرنجية هناك خيار أخر وإذا بقينا بحال تشتت قد يفرض علينا تسوية خارجية كنا بالمعارضة ونعود للمعارضة ومن لا يعرف الجلوس بالصفوف الخلفية لا يستحق الجلوس بالصفوف الأمامية". 

وحول الموقف من انتخاب فرنجية قال درغام: "أنا نائب بتكتل لبنان القوي وألتزم بكل قراراته ولاسيما بالملف الرئاسي أما قائد الجيش فهو حتى اللحظة غير مرشح وأعتقد أنه لن يكون إلا بتسوية كبرى"، وأكد أن"لا معطيات ملموسة حتى الساعة عن تقدم مرشح معين ولا معلومات لدينا أن هناك قرارا إتخذ بالسير بسليمان فرنجية".
وختم،"ليس هدفنا زيادة مرشح إلى قائمة المرشحين ونحن مع توافق داخلي على إسم يوصل لدعم خارجي". 


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   