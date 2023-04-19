رسميًا... تطبيق إلكتروني لأسعار المحروقات!

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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي لتسعيرة المحروقات.



وأشار فياض في مؤتمر صحفي من وزارة الطاقة إلى أنه, "كنا نُصدر التسعيرة عدة مرات بالأسبوع، وفي الثبات النسبي لسعر الصرف كانت الحاجة أقل, وبعد التشاور مع المعنيين في قطاع المحروقات وأخذ رأي الجهات الرقابية في الدولة أخذنا قرار إعداد تطبيق إلكتروني ما يبسط إجراءات التسعير يتجاوب مع السوق".



واعتبر فياض أن, "بإمكان المواطن الإطلاع على الأسعار مباشرة ويمكنه معرفة الإلتزام بالتسعيرة، والأمر سوف يزيد من الشفافية وعليه تمكنا من تطوير التطبيق وإطلاقه وهو لم يكلف الدولار أي مبلغ".

وشدّد على أنّه, "لعل التطبيق يساعد في إدارة السوق بشكل عادل ويكون خطوة نحو الحكومة الإلكترونية لتسهيل أشغال الناس وحفاظًا على مبدأ الشفافية".