بالصورة - حرفوش يقصف جبهة عويدات من واشنطن: كيف يجوز لزوجته تحويل ٨٠٠ الف دولار؟

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يزور صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش واشنطن حيث كان له سلسلة لقاءات مع اعضاء مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية والاجهزة المختصة بمكافحة الفساد.

وأفاد:انا اعطيت اليوم للسلطات المختصة باميركا ملفات الفساد في لبنان وخصوصاً تلك التي يتم التحقق بها من قبل القضاء الاوروبي وموناكو وسويسرا، وطلبت التحري بالوسائل المتاحة والقانونية والتقنية التي تملكها اميركا، عن صحة ورقة تحويل السويفت بمبلغ ٨٠٠ الف دولار من زوجة القاضي عويدات من حسابها الخاص في لبنان الى حسابها الخاص باوروبا وتحديداً بنك عودة فرنسا، بالوقت الذي كان ممنوع فيه على اي لبناني ان يحول اي مبلغ مالي، وطلبت التحري من اين لها هذى المبلغ الذي يقارب المليون دولار وهي زوجة اعلى قاضي بلبنان.

وختم: الموضوع اكبر من تحويل مالي، انما هو دليل قاطع للحماية القضائية التي يحظى بها مسؤولي القطاع المصرفي في لبنان.