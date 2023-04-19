الحرارة ستنخفض بشكل كبير وحادّ!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا، مع انخفاض ملحوظ وحاد في درجات الحرارة القصوى بخاصة في المناطق الساحلية (ما بين 8 الى 10 درجات) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان ،ورياح ناشطة أحيانا. يتكون الضباب على المرتفعات مع امطار خفيفة شمال البلاد وفي الداخل ونشاط للخلايا الرعدية شرق البلاد.



وجاء في النشرة:



-الحال العامة: طقس ربيـعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فترة بعد الظهر وتهطل امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، بخاصة في الداخل، مع احتمال نشاط للخلايا الرعدية في الداخل وشرق البلاد.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملحوظ وحاد في درجات الحرارة القصوى بخاصة في المناطق الساحلية (ما بين 8 الى 10 درجات انخفاض) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان ورياح ناشطة احيانا. يتكون الضباب على المرتفعات مع امطار خفيفة شمال البلاد و في الداخل ونشاط للخلايا الرعدية شرق البلاد.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل و في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



السبت: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة و التي تبقى دون معدلاتها بخاصة على الساحل.