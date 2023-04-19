يبيت داخل محلات تجارية ويسرقها ويخرج منها كزبون!

A + A -

صــدر عــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بـلاغ جاء فيه: "كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السّرقة من داخل المحال التّجارية في مناطق بقاعية من قبل شخصٍ مجهول الهويّة، بحيث تبيّن من خلال المتابعة، أنّه يدخل إلى المحل ويبيت في داخله بعد إقفاله من قبل أصحابه، ليسرق ما توفّر من مبالغ في صناديق المحاسبة وفي اليوم التّالي، وبعد فتح المحل، يخرج وكأنّه زبونٌ ليتوارى عن الأنظار، وقد تداولت مواقع التّواصل الإجتماعي فيديوهات توثّق عمليات السّرقة تلك".



وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه.



وأضاف, "بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّه يدعى: ح. ش. (من مواليد عام 2004، سوري) وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه تمهيدًا لتوقيفه".





وتابع, "بتاريخ 12-4-2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في داخل أحد المحلّات التّجارية، في بلدة مجدل عنجر البقاعية، حيث أوقفته بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بمحاولة سرقة من داخل المحلّ.



ووفق البلاغ, "وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عمليات سرقة من داخل محلّات تجارية في بلدتي برّ الياس ومجدل عنجر وذلك بعد الدّخول إليها والبقاء في داخلها لليوم التالي كما اعترف أنّ قيمة المسروقات بلغت حوالي /13/ ألف دولارٍ أميركيّ و /55/ مليون ليرة لبنانية".



وختم البلاغ, "تم استرجاع قسم من المبالغ الماليّة المسروقة وأعيدت إلى أصحابها وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".