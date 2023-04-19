بعد الصراخ فجرًا... إحباط عملية سرقة في جديدة المتن!

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تدخّل أحد المواطنين، حال دون إتمام لصَيْن سرقة دراجة نارية في جديدة المتن، فجر يوم الثلاثاء.



فقد لاحظ مواطن كان على شرفة منزله، الكائن في جديدة المتن، شارع كنيسة مار أنطونيوس الكبير، أن شابين أتيا على دراجة نارية، كانا يحاولان سرقة دراجة نارية مركونة في المبنى المقابل لسكنه، المعروف ببناية إميل الحاج.



وعندما سأل المواطن اللصين بصوت مرتفع: ماذا يفعلان؟، شهر أحدهما في اتجاهه سلاحا حربيًا، وأمره بالتواري عن شرفة منزله، ففعل ذلك.

ولكن الصراخ في الخامسة والربع فجرًا جعل السكان يتنبهون ويتوجهون إلى المكان، ما اضطر اللصين إلى الهرب دون إتمام السرقة.