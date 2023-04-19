living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

*عندما يتلبّس فرنجية دور دين براون وريتشارد مورفي... (ميشال ن. أبو نجم)

19
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ميشال ن. أبو نجم-

عادة، يأتي موفدو الخارج إلى المحتفظين بما تبقى من ذاتية في القرار اللبناني، ويقولون لهم، لا مفرّ أماكم إلا التوقيع، أو ينصحونَهم بالهروب من لبنان كما فعل دين براون مرة، أو يأمرون بانتخاب مخايل الضاهر أو التوقيع على الطائف، كما فعل مورفي ومكارثي. هذه المرة يحصل العكس. المرشح المفروض من قبل ثنائية حزب الله – أمل، أتى بنفسه إلى بكركي، ملوّحاً، مهدِّداً.
الخطورة تتجاوز المشهدية إلى دلالة ما تنبئ به محاولة فرض سليمان فرنجية رئيساً باستيلاده من خارج المكون المسيحي المعني أولاً برئاسة الجمهورية.
قبل ذلك، لنبقَ في الشكل. لقد تبرّع المرشح المفروض ليكون هو نفسه ناقلاً للتلويحات والنصائح. إركبوا القطار، وإلا... بدل أن يكون إبن الشمال طارحاً مشروعاً لاستظلاله العباءة المسيحية الضرورية لانتخابه، قلبَ الأدوار إلى حمْلِ تهديدات الآخرين. هو إذاً يكرّس نفسه رسولاً يدعو ويحذّر، وليس صاحب قدرة ذاتية وازنة تخوله الترشح بتمثيله، أو برؤيته. وإذا كانت البداية أخطاءً جوهرية في تحديد ماهيته الرئاسية وفي الترشيح، كيف سيكون عليه السلوك في حال وصل إلى بعبدا؟
على أن هذا الخطأ يتجاوز الحدود إلى الترهيب والإقصاء. لا عذرَ للجهل الثقافي والسياسي هنا. فالمسيحيون، نعم، الذين أناروا العالم العربي بثقافتهم وحمايتهم لعروبةٍ مستنيرة حقيقية لا مصلحية سياسية أو شعاراتية فارغة، يُستحضرون في كلامه من خلال المقارنة ب"داعش". نعم وبكل بساطة. لا يحق للمسيحيين بحسب سليمان فرنجية أن يكون لهم رأي وحضور، بذاتيتهم، لا بالمِنّة، وإلا فهم "دواعش" إرهابيون. هذا، أيضاً في الشكل، وفي خطوة الترشّح، ومن بوابة بكركي بالذات.

الأخطاء الشكلية القاتلة، ليس المضمون بأقل قساوةً منها. بعد صراع طويل لتكريس رئاسة الجمهورية بتمثيلها الوازن، وحضورها، يريد فرنجية إعادتها إلى زمن التسعينات.
طبيعة الرئيس هذا، هو نتيجة لاتفاق وفق مصالح الخارج، والقوى الداخلية، لكن ليس للمسيحيين اللبنانيين فيه أي دور أو رأي، طالما ان هذا النظام السياسي هو ما يفرض هذه المعادلة. هو خارج الإرادة الذاتية الحرة. وإلى هذه الطبيعة "الخارجية"، ينحصر دور هذا "الرئيس" بنقل الرسائل والتهديدات. تماماً كما فعلَ الياس الهراوي حين طلب عبر وسيط من سمير جعجع عشية اعتقالات ال1994 المغادرة إلى الخارج. لا حضور ولا تأثير ولا موقف في رئاسة جمهورية لبنان.

مشهد فرنجية متكلّماً في بكركي استحضر مشاهد مؤلمة من التسعينات. بعض هذا النوع من المرشحين الذين لا موقف لهم، كانوا يدخلون ومن ثم يلوّحون بالتهديدات من على المنبر، وللبطريرك بالذات. هذا المضمون استعاده فرنجية، معيداً اتهاماته السابقة لجماعةٍ بكاملها بأنها "متطرفة"، لا بل "إرهابية"... هذا ليس خطأً شكلياً فحسب في الخطاب، بل يلوّح بما هو خطِر لجهة المساواة في الجوهر والطبيعة بين فكر ظلامي وإرهاب دموي، وبين جماعة تكرّسَ دورها في لبنان والمشرق عبر قيادتها لأهم وأدق رسالة حضارية في نهضة مجتمعات المنطقة، بناء على الحرية والإنفتاح اللذين وفَّرهما الكيان اللبناني جغرافياً واجتماعياً. خلاصة تهديد فرنجية أنَّ الذاتية في التعبير عن الرأي والحضور في شكلٍ فاعل، لا استتباعياً، تستدعي العقاب عبر التصفية السياسية الوجودية.

ووسط كل هذه التهديدات والرسائل العلنية والمبطنة، غاب المشروع الإصلاحي في شكل كامل. لا ينفع هنا ترداد شعارات التوافق مع صندوق النقد الدولي ورمي كرة الإصلاحات على الحكومة. لم نسمع من المرشح الذي يجد الوقت لنقل التهديد، أي طرح للتعاطي مع المصارف، و"نفضة" القطاع العام، والحفاظ على حقوق المواطنين في أموالهم وأملاك الدولة. لكن الأهم هو أن الخلاصة المدمرة لأي إصلاح هو ترشيح فرنجية في حد ذاته. فإذا كان رئيس الجمهورية تنتجه الثنائيات ومنظومة التسعينات، بالتعاون مع إدارة فرنسية لا ترى إلا أموال جيلبير الشاغوري والعقود في مرافق الدولة، فأي حكومة يمكنها تنفيذ مشروع إصلاحي حقيقي وجدي، طالما أن صناعتها تتم على يد هذه المنظومة بالذات، ومن بوابة "التعاون" الذي يريده فرنجية مع أركان منظومة التسعينات، وتحت شعار "الوطنية"؟

لم يكن أحد متوهماً بخطابٍ مختلف لمرشح منظومة التسعينات. كل ما فعله أمس من بكركي أنه أكّد المؤكد...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   