الأنباء الكويتية: موقف القوات اللبنانية من ترشيح فرنجية حاسم... والضمانات التي أعطاها الأخير لا تطمئن

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الأنباء الكويتية: رئاسياً: موقف القوات اللبنانية من ترشيح سليمان فرنجية حاسم، وتقول المصادر المتابعة ان رئيس القوات سمير جعجع ابلغ السفيرة الفرنسية آن غريو انه كان ينتظر، من جهات غير فرنسية ان تتبنى ترشيح فرنجية، لكن التسويق له من قبل باريس، لم يكن منتظرا، لأن ترشيحه جاء مخالفا لموازين القوى الداخلية في مجلس النواب.

وسأل جعجع: ما الجدوى من تبني باريس ترشيح فرنجية استجابة لدعوة حزب الله، بذريعة انه الأقوى في المعادلة السياسية.

المصادر المتابعة قالت لـ «الأنباء» ان الضمانات التي أعطاها فرنجية للفرنسيين، وتحديدا حول موقفه من حزب الله وسلاحه، والاستراتيجية الدفاعية، الممكن التوصل اليها مع الحزب، لا تطمئن معارضيه، الذين أعربوا عن خشيتهم من مشروع ربط ساحات المقاومة مع الحذر الشديد من نشوء «قوات تدخل سريع» في لبنان على غرار الحاصل في السودان أو «الحشد الشعبي» مثال الحاصل في العراق