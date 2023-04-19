عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 نيسان 2023

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الأخبار: فرنسا: «إيجابية سعودية» تجاه تسوية فرنجية - سلام | هل قضي الأمر؟

عيدُ السودان... حرب



دهاليز التحالفات في «المهندسين»: أكثريّة النقابة حزبية





الديار: بعد حفلة مزايدات... مجلس النواب يمرّر التمديد سنة للمجالس البلدية... والطعون بالمرصاد

الحكومة تقرّ زيادات على الرواتب... والعسكريون المتقاعدون يرفضون ويهدّدون بالتصعيد

رهان لبناني على القمة العربية «رئاسياً»... وفرنجية من بكركي: مستعد للحوار مع الجميع

اللواء: الدولة المُنهكة تلتقط الأنفاس: التمديد للبلديات ومضاعفة رواتب القطاع العام

إطلالة رئاسية لفرنجية من بكركي .. والجميل العائد من باريس يرفض مرشح «حزب الله»





النهار: المجلس "حارس الفراغات"... وجرعات حكومية للرواتب



الجمهورية: فرنجية: لم أسمع بفيتو سعودي

الرياض ودمشق: لتسوية سياسية شاملة

نداء الوطن: هبَّط حيطاناً على المسيحيين... وإطلالته من بكركي جُهّزت في الضاحية

فرنجية... أوراق اعتماد فارغة



l'orient le jour: De retour de Damas, Frangié se voit pousser des ailes