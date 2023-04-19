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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 نيسان 2023

19
APRIL
2023
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اللواء: أسرار

همس
يشكو مرجع حكومي في مجالسه من حملة الإفتراءات والتعبئة ضده في الأوساط المسيحية الحزبية والروحية وحرصه على عدم الرد تفويتاً للمناخات الفتنوية في البلد!

 

لغز
تراقب أوساط سياسية الحركة الخارجية لنائب مرشح لرئاسة الحكومة والتي وصلت إلى واشنطن بعد ستوكهولم وبروكسل مع وفود نيابية موسّعة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بدت لافتة إشارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وإشادته بكلام القيادي الكتائبي السابق عبد الله ريشا خلال احياء ذكرى 13 نيسان، الذي وصفه باسيل بـ«الرفيق» بعدما قال الأخير «إنّنا قاتلنا من أجل الـ10452 كلم مربع وليس الـ2500 كلم»، والمقصود بها المنطقة المسيحية.

 

علم أنّ رجل أعمال بارزاً يعمل على خطّ الرئاسة مع مسؤولين فرنسيين قد عاد إلى نجيريا بعد إدراج الأخوين رحمة على لائحة العقوبات الأميركية.

 

يتردد أنّ مرشحاً بارزاً لحاكمية مصرف لبنان كان يحضّر لمقابلة تلفزيونية سيحاول من خلالها النأي بـ«حزب الله» عن قضية انفجار المرفأ بحكم متابعته القانونية للملف.

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