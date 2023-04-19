نداء الوطن: إطلالته رئيس "المرده" من بكركي جُهّزت في الضاحية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

كاد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في إطلالته امس من على منبر بكركي، ان يكون نسخة طبق الاصل لإطلالة مماثلة له في 25 كانون الثاني الماضي، لولا الاضافة التي ادخلها على إطلالة أمس وتتعلق بالتواصل السعودي - الايراني والتواصل السعودي - السوري ليبني على ذلك ان هناك رياحاً مؤاتية لوصوله الى الرئاسة الاولى.

فهل هناك فعلاً رياح تشتهيها سفن زعيم "المردة" والتي ترسو حالياً في مرفأ "حزب الله"؟

قبل الوقوف عند ما صرّح به فرنجية، لا بد من التوقف عند ما بثته قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"الحزب" عشية صعوده الى بكركي. فهي أعلنت عن حصول الزيارة، وان هذا التحرّك هو جزء من نشاط إعلامي لمرشح الممانعة الرئاسي وفيه "حديث اعلامي له نهاية هذا الاسبوع يتناول الانتخابات الرئاسية"، وذلك في مقابلة عبر قناة "الجديد" الاحد المقبل. وأوضحت "المنار" ان اعلان ترشح فرنجية "رسمياً غير معلوم بعد"، لتنتهي الى القول إنه من "المؤمل ألا تطول (فترة الغموض) الى ما بعد عيد الفطر".

الى جانب ما ذكرته قناة "حزب الله" التلفزيونية، أفادت معلومات ان دوائر "الحزب" عكفت في عطلة نهاية الاسبوع الماضي على "تجهيز" إطلالة فرنجية الجديدة، وتشمل خطة عمل لتلميع صورته بالاستفادة من المتغيّرات الخارجية، سواء ما يتصل بالسعودية وايران وسوريا، أو بما له علاقة بإستمرار فريق الاليزيه بالعمل على مقاربة ترشيحه، وهو ما قام به باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط في زيارته الاخيرة للرياض.