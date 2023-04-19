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الديار: قوارب الموت من جديد الى الواجهة في الشمال

19
APRIL
2023
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الديار: دموع الأسمر-

مساء اول أمس الاثنين أحبط الجيش اللبناني محاولة تهريب مواطنين بقارب من مرفأ العبدة، واستطاعت وحدات الجيش توقيف المهربين والمواطنين المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر نحو اوروبا.


استقر الطقس، وانتهت العواصف، ومعها تعود قوارب الموت الى انشطتها غير الشرعية، حاملة مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، فارين من ضغوط الحياة وازماتها المعيشية، بعد بلوغ مرحلة الفقر والجوع لدى معظم العائلات، التي لم تعد تجد ما يسد الرمق او تعيش حياة كريمة لائقة بالانسان.

 

فمن المتوقع ان تنشط حركة الهجرة غير الشرعية في الايام المقبلة، وقد بدا ان عائلات شمالية عديدة تستعد للمغامرة عبر البحار غير مكترثين بالمخاطر، رغم ان مأساة القارب الذي غرق لا تزال حاضرة في البال.

 

وحسب المطلعين على ملف الهجرة غير الشرعية، فان الذين يتوسلون قوارب الموت ليسوا لبنانيين وحسب، بل ان اعدادا من عائلات سورية تسعى ايضا الى الهجرة نحو دول اوروبا بحثا عن حياة جديدة تضمن فيها مستقبل اولادهم.


ويرتفع منسوب الهجرة، مع ارتفاع وتيرة الفقر والجوع والقهر لعائلات سدت في وجوهها الابواب، ولم تعد تملك وسيلة واحدة للحياة في بلد افتقد الدواء والاستشفاء والطبابة، وتتشرد فيه عائلات ترمى في الشارع لعجزها عن تسديد ايجار زهيد.

 

ويوم امس، حين كان البعض يتابع مجلس الوزراء الذي يقر رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، كانت التعليقات من المواطنين الذين استنكروا هذه الزيادات التي لا تسد رمقا، في وقت يسود الدولار على كل السلع، وبسعر اسود لا يقل عن مئة ألف ليرة، رغم استقرار السعر خلال الشهر الحالي على ٩٧ ألف ليرة، فيقول احد المواطنين ما الفائدة من زيادة يلتهمها الدولار قبل ان تصل الى الجيوب؟

 

الواقع المعيشي المأسوي الذي يعيشه المواطنون، برأي مواطنين كثر، دافع رئيسي الى الهجرة نحو بلاد يكرم فيها الانسان، وهي هجرة تذكرنا بهجرة اللبنانيين في اوائل القرن العشرين، ونلاحظ ان سيدات يعمدن الى بيع اساور الذهب لتسديد تكاليف ركوب قوارب الموت، رغم رسائل مغتربين حذروا فيها الاهل ومعارفهم من مخاطر البحر، شارحين لهم ما حصل معهم من حوادث ومن تعرضهم للاهانات في الدول التي وصلوا اليها، واصفين حالتهم بالمرارة الشديدة القسوة.


وحسب المطلعين ان قوارب الموت لن تتوقف ما دامت الاوضاع الى مزيد من التدهور، في ظل عصابات تمتهن تهريب البشر وتجني ثروات من التهريب، الذي يشمل ايضا تهريب عائلات من سوريا الى لبنان بقصد المغادرة من شواطىء الشمال اللبناني ...


الديار
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