الديار: رئاسيًا: بعد تراجع حظوظ فرنجية... المراهنة في في اتجاه القمة العربية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار

رئاسياً ايضاً ومع عدم قدرة باريس حتى اللحظة في إيصال سليمان فرنجية الى بعبدا، بعد تراجع حظوظه بسبب رفض بعض الكتل النيابية وخصوصاً المسيحية منها، المتمثلة بـ « القوات اللبنانية» و» التيار الوطني الحر»، بدا رهان اللبنانيين واضحاً في اتجاه القمة العربية التي ستعقد بالرياض في 19 أيار المقبل، اذ يبدو هذا الرهان وكأنه الاخير بعد فشل المبادرات العربية والغربية، بسبب عدم اتفاق افرقاء الداخل على اسم المرشح الرئاسي لغاية اليوم.

وانطلاقاً من هنا افيد بأنّ اللقاء الخماسي المرتقب، الذي يجري التحضير له من قبل مجموعة الدول الخمس المعنية بالشأن الرئاسي، وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وقطر والسعودية ومصر، لاختيار رئيس للبنان من خارج المنظومة، التي شاركت في الحكم خلال العقود الثلاثة الماضية، مع التشديد وفق المصادر السياسية المتابعة للملف الرئاسي، والتي اشارت لـ» الديار» الى انّ الخارج يعمل على إيصال رئيس قادر على وضع الحلول للازمات والحد من الانهيارات، وسط معلومات نقلتها المصادر المذكورة، عن أنّ شهر حزيران سيحمل الخير للبنان، في حال نجحت الاتفاقات القائمة حالياً في المنطقة، مع ترجيحها وصول رئيس توافقي يقبله الداخل والخارج، والذي بات اسمه معروفاً.