متعاقدو الأساسي: لا ثقة بقرارات حكومية تتغير غب الأهواء السياسية

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ردت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، في بيان، على مقررات مجلس الوزراء اليوم، فأكدت "رفض (اغراءات) الحكومة جملة وتفصيلا ، لأن ما أقر لا يدخل في اساس الراتب ولا يرتبط بسعر صيرفة ثابت، و بالتالي ما أقر سيسقط عند اول ارتفاع لسعر صرف الدولار".

وأضاف البيان: "لا ثقة بقرارات حكومية تتغير غب الأهواء السياسية، ونتيجة لذلك رفض تحديد بدل النقل على سعر 450 الف: أولًا ، لان تحديده بالليرة اللبنانية فيما سعر صفيحة البنزين بالدولار يعني انه قرار ترقيع، وثانيا لانه استبدال لقرار دفع خمسة ليتؤات بنزين عن كل يوم حضور".