سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة!... حجار يحذر: ملف النازحين أصبح قضية حياة وموت

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غرّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "خلال لقاء عبر تقنية zoom مع @RPLFrance مع مجموعة من المغتربين حول ملف النازحين السوريين، أوضحت بأنه كان هناك موجات عديدة من النزوح إلى لبنان.



وأضاف, "قسم أتى هرباً من الحرب ولكن قسم كبير أتى لأسباب إقتصادية ولتحقيق حلم العمل في لبنان وقسم آخر نزح بهدف إستخدامه كممر للتوجّه إلى أوروبا".



وتابع, "ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعاً ثانوياً بل أصبح قضية حياة وموت وخلال أقل من 10 سنوات، سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة".





وأشار إلى أن, "في ظلّ كل التغييرات الإقليمية التي نشهدها، أصبحت "العودة الآمنة" أمر طبيعي وحتميّ يجب أن نركّز الآن على "العودة السريعة" وبأعداد كبيرة إلى محافظات معيّنة في سوريا أنا مستعد لزيارة سوريا والقيام بكل ما يخدم هذه القضية".