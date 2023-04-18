رندلى جبور: ممنوع ان نكون من ابناء العتمة فالتفرقة عتمة والتناثر والتخوين عتمة

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سألت نقيبة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع رندلى جبور "لماذا الاحاديث عن التقسيم، ونتحدث عن انجاز حين نجمع المسلمين والمسيحيين، ولذلك ممنوع ان نكون من ابناء العتمة، فالتفرقة عتمة والتناثر والتخوين عتمة، ونحن فلنبشر بالنور، والتبشير هو احد مهام الاعلام والمطلوب من الاعلام ان يكون رسول وحدة وسلام".

ولفتت جبور في إفطار جمعية تراث ووطن في الحديقة البيئية في بلدة بلونة، الى اننا "لا ننتمي الى اعلام ظالم او اعلام الشتيمة بل الى اعلام القيم، ولم نركب قطار الاعلام المرتشي او المرتهن، ونحن نصرخ بصوت عال للوحدة والتلاقي".

ودعت الى ان يكون الاعلاميين مبشرين للخير، وان يكون الافطار من بلونة الكسروانية رسالة للجميع وصرخة في وجه المهللين للخلافات والداعين للتقسيم، وفي وجه الذين لا يعرفون العيش الا في كانتوناتهم الضيقة.