رسالة مفتوحة من رئيس تضامن شباب الحدت جورج ادوار عون: "عهدي ووعدي لكم الوفاء ثم الوفاء لمحبتكم وثقتكم"

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رسالة مفتوحة من رئيس تضامن شباب الحدت جورج ادوار عون:

أهلي وأحبّائي أبناء الحدت الغالية..

وكالتكم الشعبية تجددت، وإن لم تكن في صناديق الاقتراع. معكم وبمحبتكم فاز وانتصر تضامن شباب الحدت مرة أخرى. غمرتموني شخصياً، كما غمرتم رفاقي في الفريق بعاطفتكم وثقتكم واندفاعكم وغيرتكم وحضوركم. حصلت أو تأجلت الانتخابات، فانكم قد حسمتم خياركم وأتممتم فعل الاقتراع في ضميركم ووجدانكم. قلتم كلمة الحق وبالصوت الأعلى والأصدق والأوضح.

عهدي ووعدي لكم الوفاء ثم الوفاء لمحبتكم وثقتكم وللأمانة التي وضعتموها بين يدينا. قدّرنا الله على خدمة الحدت وحفظها برموش العين، والى اللقاء في القادم من الأيام.