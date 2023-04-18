اللبنانيون عالقون في الدوامة، والخروجُ منها في وقت قريب متعذر.

هذا هو الواقع بكل بساطة، بعيداً عن كل اشكال التجميل، واللف والدوران.

في الملف الرئاسي، اللبنانيون عالقون في الدوامة، بفعل تمسك الثنائي بترشيح سليمان فرنجية، وفشل المعارضين لانتخابه في الاتفاق على بديل. وفي هذا السياق، جدد فرنجية من بكركي اليوم استعمال صفة “المطروح” لوصف ترشيحه، متحدثاً عن اجوبة حملها الفرنسيون منه الى الجانب السعودي، وراسماً معادلة مسيحية جديدة اختصرها بالقول: داعش سقط عند الاكثرية غير المسيحية في المنطقة، فلا داعي لأن يبقى التطرف عند الاقلية المسيحية. ورداً على سؤال عن مشروعه الرئاسي، اكتفى بالاجابة التالية: شي بديهي امشي بالاصلاح والIMF.

في الملف الديمقراطي، اللبنانيون عالقون في الدوامة، فمجلسُهم النيابي مدد اليوم للمجالس البلدية والاختيارية، بذريعة تقنية. اما مقاطعو الجلسة والمزايدون، فهم أنفسُهم مددوا لمجلس النواب مرتين بين عامي 2013 و2018، ما يُسقط عنهم صفة الحريصين على الدستور. اما نجمُ مسرح التمديد، فوزير الداخلية، الذي يكثر من الوعود في الاعلام، لكنّ احداً لا يسمع حسَّه في الجلسات، كما لفت النائب جبران باسيل. ويبقى الغريب العجيب، ان يطلب نجيب ميقاتي من وزير الداخلية ان يأخذ وقتَه في الاعداد للانتخابات بعدما مرَّ التمديد… وكأن هناك لبنانياً واحداً لم يسخر من تركيبة الجلستين في يوم واحد، بباطليها المعروفين.

وفي الملف المعيشي ايضاً، اللبنانيون عالقون في الدوامة، بفعل سياسة الهرب الى الامام المعتمدة من المنظومة، ممثلةً بحكومة ميقاتي، التي تعطي الناس البعض القليل من حقوقهم المشروعة من جهة، لتستعيد ما أعطته من خلال رفع الدولار الجمركي من جهة أخرى.