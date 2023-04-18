بلينكن: يستمر اللبنانيون بالعيش تحت تهديد العنف من "حزب الله"

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بمناسبة الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت وفي هذه الذكرى وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إنه: "في 18 نيسان من العام 1983، 63 شخصاً من الأميركيين واللبنانيين من زملائنا وأصدقائنا وأحبائنا قتلوا في هجوم إرهابي شنّه "حزب الله" على سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت.



وأضاف, "كانوا جميعهم يعملون معًا لبناء مستقبل أفضل للبلاد وللمنطقة على حد سواء".



وتابع, "في الذكرى الأربعين للهجوم نواصل الحداد على أشخاص أزهقت أرواحهم، كما نواصل تكريم تضحياتهم ويستمر الشعب في لبنان بالعيش تحت تهديد العنف من "حزب الله" ومن راعيه، أي إيران".

ولفت بلينكن إلى أن, "تبقى الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بمكافحة الإرهاب أينما وقع وبحماية زملائنا أينما قاموا بخدمة بلادهم".



وأعلن أن, الولايات المتحدة الأميركية تواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بينما يسعون غالبًا في مواجهة عقبات عميقة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا وفي هذا اليوم المهيب نقوم باعادة تكريس أنفسنا لهذه الأهداف الدائمة وللشراكات، بما في ذلك مع الشعب اللبناني الذي سيساعدنا على تحقيقها."