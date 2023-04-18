هذا ما أعلنه كل من مكاري وبيرم...

A + A -

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، انه "تمت الموافقة على استمرار منح وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة".



وعن الإنتخابات البلدية، لفت إلى أن "وزير الداخلية بسام مولوي سيقدم تصوره في الجلسة المقبلة لمواعيد جديدة للانتخابات البلدية".



واشار الى أن "مجلس الوزراء بحث في موضوع "ليبان بوست" وقرر إما إجراء مناقصة جديدة أو أن تستلم الدولة هذا القطاع ووزير الاتصالات جوني القرم سيتولى متابعة الموضوع".



بيرم

من جهته أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه "سيعمل على رفع بدل النقل للقطاع الخاص من 250 ألف ليرة لبنانية ليُصبح 450 ألفاً على غرار القطاع العام".



واشار الى أنه "تمت مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات، كما تمت زيادة التعويضات العائلية أيضا".