زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام... بشرط!

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن مجلس الوزراء أقر زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور ١٤ يوما في الشهر.

وتمت الموافقة، بحسب رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، على تعديل بدل النقل الموقت الى القطاع العام بحيث يصبح 450 الف ليرة لبنانية يوميا على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهريا. وبالنسبة إلى القطاع الخاص فتم تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسوم لفرع التعويضات العائلية 3,425,000 ليرة لبنانية.

وتم تحديد الحد الأدنى لأجور المستخدمين 9 ملايين للأجر الشهري، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000 والنقل اليومي 250,000 للقطاع الخاص”.