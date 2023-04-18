بريطانيا تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله

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أعلنت الحكومة البريطانية فرضها تجميدًا كاملًا لأصول رجل أعمال لبناني يدعى ناظم سعيد أحمد يُشتبه في تمويله أنشطة لحزب الله.



وتأتي الإجراءات التي تتبعها وزارة الخزانة البريطانية بحقّ أحمد لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أعقاب قيود مماثلة فرضتها عليه الولايات المتحدة في العام 2019.



وجاء في بيان "تمّ تجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية العائدة لأحمد في المملكة المتحدة ولا يجوز لأي شخص بريطاني التعامل معه أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها".

وكانت السلطات البريطانية قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في حزب الله كمنظمة إرهابية في العام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام.