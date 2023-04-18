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فريد البستاني يزور وزير الأشغال لدرس سبل معالجة أضرار العاصفة في منطقة كفرنبرخ- الشوف

18
APRIL
2023
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قام النائب الدكتور فريد البستاني بزيارة لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، بحضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس.

وتناول اللقاء البحث في ازالة الأضرار الجسيمة التي خلفتها عاصفة الامطار المترافقة مع الهزة الارضية وادت الى انهيار كبير خلف ردميات واتربة في منطقة كفرنبرخ – الشوف والى انقطاع طريق عام الفوارة - وادي الست - بريح- نبع الصفا.

وكلف الوزير حميه المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة وازالة العوائق والردميات لإعادة فتح الطريق العام بالسرعة الممكنة، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بأولوية في قائمة المتابعات اليومية للوزارة،خاصةً أن بعض الاضرار تسببت بقطع طرقات رئيسية.

وأثنى البستاني على الايجابية التي أبداها الوزير حميه والذي أعلن بدوره إيلاء هذا الملف الاولوية اللازمة، وذلك بهدف معالجة الأضرار، مؤكدا بأنه يقف الى جانب الوزارة للمساعدة في هذه الملف.

 

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