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“خبر سار” من كركي

18
APRIL
2023
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “في اطار متابعة تحسين آلية تقديم الخدمات للمضمونين وتسهيل حصولهم عليها، يزف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لكل من المختارين والاطباء والمضمونين الاختياريين والمتقاعدين بشرى سارة مفادها انه اصبح بامكانهم تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم للصندوق في اي مكتب من مكاتبه دون تكبد عناء الذهاب الى مكتب التبعية كما جرت العادة، ولهذا الغرض أصدر المدير العام التعميم رقم 771 تاريخ 2023/4/18 الذي طلب بموجبه من مستخدمي الصندوق تنفيذ ما ورد أعلاه”.

واشار البيان الى ان “هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار إستكمال مسيرة تحديث وتطوير آليات تقديم خدمات الضمان، لاسيما بعد الاعلان مؤخرا عن اطلاق الموقع الالكتروني الرسمي التفاعلي للصندوق وما احتواه من رزمة خدمات الكترونية تسهل عملية حصول المضمونين واصحاب العمل على خدماتهم”.

وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور كركي “عزم الادارة متابعة هذه المسيرة للتخفيف عن كاهل المضمونين”، مشيرا الى انه “لن يتوقف فقط عند تحسين آلية تقديم الخدمات انما يعد المضمونين بالقيام بكل ما يلزم للتمكن من رفع قيمة التقديمات الصحية بشكل تدريجي وتطبيق النظام الخاص لإستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من المضمونين لما لذلك من تأثير جد إيجابي على الامن الصحي والاجتماعي في البلاد”.

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