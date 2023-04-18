"وزير الداخلية يتحدث خارج الجلسة لكن في الداخل يصمت".. باسيل من مجلس النواب: شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ

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اكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من مجلس النواب ان التيار شارك في الجلسة من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية.

واشار الى ان هذا الفراغ لا يمكن ان يُملأ عمليا من خلال حلول القائمقام محل البلدية كما ان المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم.

واضاف: السبب الوحيد لحضورنا هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي ومنذ البداية قلنا اننا ضد التشريع الاعتيادي لكن اذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل.

وقال: نحن كنا جاهزين للانتخابات وشكلنا آلياتنا الداخلية لكن ثبت ان الحكومة ووزارة الداخلية غير جاهزتين.

واشار الى انه واضح ان وزير الداخلية يتحدث خارج الجلسة في الاعلام لكن في الداخل يصمت ولا يقول اي كلمة...

وقال: كلكم كنتم موجودين ولا اعرف ان كنتم سمعتم "حسّه" في الداخل او اذا قال انه جاهز؟

وختم: كيف كان وزير الداخلية سيقيم الانتخابات وهو لم يتحدث بعد الى اي محافظ، وحتى الذين راسلوه بالكتابة، كما لم يتحدث الى القائمقامين ودوائر النفوس والسجل العدلي والقضاة والمعلمين... محافظة كعكار ترشح فيها 5200 شخص عام 2016 واليوم يفصلنا عن آخر مهلة 5 او 6 ايام عمل ولم يترشح احد.