التيار الوطني يحذّر من استدعاء المحامين: هم مقدمة الدفاع عن الحريات العامة!

A + A -

صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يستغرب التيار الوطني الحر استدعاء بعض المحامين لمساءلتهم عن آراء ادلوا بها بمواضيع تتعلق بحرية المحامين هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون في الصفوف الامامية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين وملاحقة الفاسدين وفضح المرتكبين....

ويحذّر من ان يصبح مجلس النقابة اسير قراراته التي تقيّد حرية المحامي وتمنعه من متابعة رسالته التي من اهم دعائمها الحصانة التي تحميه وتساعده على تحقيقها.

ويطلب من القيّمين على الموضوع العمل على سحبه من التداول لقطع الطريق على بعض المواقف الشعبوية.

في الختام، لا محاماة دون حرية ضمن الاطر المسموح بها قانونا والمصانة دستوريا.