عطالله: اليوم يحاول المجلس النيابي افتداء الحكومة الميقاتية المُقَصِّرَة

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غرد النائب جورج عطالله عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:
طالما اننا لا زلنا في زمن الفداء والخلاص ، اليوم يحاول المجلس النيابي افتداء الحكومة الميقاتية المُقَصِّرَة اللامسؤولة المنتهِِكَة للدستور المُسْتَنكِفَة عن القيام بواجباتها والمُمْعِنَة في ترك البلد للفوضى.
طالما اننا لا زلنا في زمن الفداء والخلاص ، اليوم يحاول المجلس النيابي افتداء الحكومة الميقاتية المُقَصِّرَة اللامسؤولة المنتهِِكَة للدستور المُسْتَنكِفَة عن القيام بواجباتها والمُمْعِنَة في ترك البلد للفوضى.
وفوق كل ذلك تصاريح كاذبة