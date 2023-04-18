عطالله: اليوم يحاول المجلس النيابي افتداء الحكومة الميقاتية المُقَصِّرَة

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غرد النائب جورج عطالله عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:



طالما اننا لا زلنا في زمن الفداء والخلاص ، اليوم يحاول المجلس النيابي افتداء الحكومة الميقاتية المُقَصِّرَة اللامسؤولة المنتهِِكَة للدستور المُسْتَنكِفَة عن القيام بواجباتها والمُمْعِنَة في ترك البلد للفوضى.

وفوق كل ذلك تصاريح كاذبة