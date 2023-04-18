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صدر عن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها، توافرت معلومات للشّعبة حول قيام شبكة بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت وتخزينها في منزل أحدهم وترويجها في مناطق الضّاحية وبعبدا".



وأضاف, "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد الشّبكة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من: م. د. (من مواليد عام 2003، سوري), ز. م. (من مواليد عام 1980، سوري) مروّج, ع. ر. (من مواليد عام 1967، لبناني) مروّج".



وتابع, "بتاريخ 06-04-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عمليّة نوعيّة ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول والثّاني في محلّة الليلكي، على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات، تم ضبطها، وتم توقيف الثّالث، بالجرم المشهود".

وأشار البلاغ إلى أنه, "في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الرحاب، لأحد زبائنه الذي أوقف على متن دراجة آلية لون فضي من دون لوحات، وجرى ضبطها أيضاً، وهو المدعو: ن. ق. (من مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات, وبتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزتهم ما يلي: 18 مظروفًا بداخلها مادّة الهيرويين زنِتها 19،7غ، قطعة كرويّة الشّكل من مادّة الهيرويين زِنتها 10،7غ، عبوة دواء rivotril، مبالغ مالية وهاتف خلوي".



وبتفتيش منزل الثّاني، الكائن في محلّة الليلكي حيث يتم تخزين المخدرات، تمّ ضبط, "21 مظروفًا بداخلها مادّة الهيرويين زنِتها 23،3غ ومبلغ مالي".



وبالتحقيق معهم، ا"عترف الأول بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت وتخزينها في منزل الثّاني وترويجها سوية، واعترف الثّاني والثّالث بقيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن وذلك لصالح أحد التّجار، كما اعترف (ن. ق.) بتعاطي المخدّرات".



ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".