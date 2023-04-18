رياح ناشطة واحتمال امطار مع برق ورعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا غائمًا اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات، وانخفاضها في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيـعي متقلب وماطر احيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال ودون تعديل في الداخل، يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع احتمال امطار في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد مترافقة مع برق ورعد.

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات، وانخفاضها في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ورياح ناشطة أحيانا و ضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون ملحوظا في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.