إجراء سيضاعف من نسبة التضخم

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جلسة مجلس الوزراء، المنتظر انعقادها بعد ظهر اليوم، ستكون حافلة بالتشويق، حيث ينتظر ان تقر آلية زيادة الأجور لموظفي الدولة، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، من خلال مضاعفة الرواتب، وبدلات النقل، بما يعادل 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، بالإضافة الى قانون معجل يرمي الى تعديل مادتين من قانون النقد والتسليف تتناولان عملية اصدار النقد الوطني، حتى اصدار عملة جديدة، من فئة 500 الف ليرة ومليون ليرة.

والورقة النقدية اللبنانية الأعلى اليوم هي من فئة 100 ألف ليرة، التي تساوي الآن دولارا أميركيا واحدا، بينما كانت تساوي 66 دولارا قبل عام 2019، ويشير خبراء الاقتصاد الى ان هذا الاجراء سيضاعف من نسبة التضخم في لبنان.