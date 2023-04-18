الديار: أوساط دبلوماسية تنقل عن دوريل: "المملكة لا تسهل الحلول في لبنان"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بات هناك شك حول ما إذا ما كان شيء إيجابي سيتحرك بعد انتهاء شهر رمضان وبعد عيد الفطر، بل العكس ربما تكون العودة الى نقطة الصفر اقرب الى الواقع، كما ينقل عن الفرنسيين الذين فوجئوا بالتسريبات السعودية عن عدم وجود اي ترتيبات لعقد اجتماع خماسي قريب في المملكة، علما ان مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل نسق لعقد اجتماع مماثل عند زيارته الاسبوع الماضي الى المملكة، لكن مسارعة السعوديين الى اجهاض الاقتراح اثار استياء باريس التي بدات تشعر بان ثمة مراوغة سعودية سلبية، وبحسب ما نقلت اوساط دبلوماسية عن دوريل قوله «لا نعرف ما يريدونه حقا نحن امام حالة «سريالية» غير مسبوقة وغير مفهومة ديبلوماسيا. فالمملكة لا تسهل الحلول، وتدعي عدم تعطيلها، لكنها لا تقدم خططا بديلة وواضحة لحفظ مصالحها؟ انها ليست ساحتهم ولا يريدون الحل ولا يسهلونه؟ لبنان لا يعني لهم شيئا»!